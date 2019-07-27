На Киевщине родственник-педофил растлил шестилетнюю девочку

Мужчина пригласил ребенка в помещение, чтобы научить, как «просматривать игрушки на мобильном телефоне».

Полиция задержала мужчину-извращенца в одном из сел Васильковского района. От негодяя пострадала шестилетняя девочка.

В ходе досудебного расследования было установлено, что около 17.00 ребенок подходил к своему дому. Возле дома девочку встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, предложил ей зайти в дом. Мол, хочет научить как «просматривать игрушки на мобильном телефоне».

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Доверчивый ребенок согласился. Пользуясь ее беспомощностью и отсутствием родителей или других взрослых лиц, которые могли воспрепятствовать совершению этого преступления, начал совершать развратные действия, сообщает Нацполиция Киевщины.

В ходе следствия были опрошены родные девочки и она сама. При допросе же самого развратника, последний в содеянном сознался.

Старшим следователем Васильковского отдела полиции составлено и вручено извращенцу письменное уведомление о подозрении в совершении им уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних,- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет)

В суд подано ходатайство о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.