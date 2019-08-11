При обыске судна в Херсоне пограничники нашли 1200 пачек сигарет

Найденный товар оценили на сумму в 56 тысяч гривень.

Пограничники Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины 10 августа при осмотре судна заграничного следования нашли на его борту более тысячи пачек сигарет.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на помощника начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Ивана Шевцова.

«В пункте пропуска для морского сообщения «Херсонский МТП» пограничники Херсонского отряда осуществили оформление судна заграничного следования. При осмотре судна в нежилом помещении пограничники обнаружили скрытые 1250 пачек стикеров марки «HEETS» для электронных сигарет ICOS», – сообщил Шевцов.

Пограничники передали находку представителям таможни. Найденный товар оценили на сумму в 56 тысяч 250 гривень.

Накануне сообщалось, что в Херсоне проводятся обыски на судне «Мария», которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

Отмечалось, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.