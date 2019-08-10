В Херсоне обыскивают судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота РФ

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо в оккупированный Севастополь.

В Херсоне проводятся обыски на судне «Мария», которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГенконсульство РФ направило ноту МИД Украины из-за ареста российского танкера NEYMA

«Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Служба безопасности задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

На задержанном танкере провели обыск, изъяты бортовые документы и журналы, записи радиопереговоров во время конфликта. Позже моряков танкера отпустили ввиду отсутствия оснований для удержания. Обвинения им не предъявили.