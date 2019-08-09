Во Львове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружил машинист тепловоза.

Во Львове на станции Пидзамче обнаружено тело смертельно травмированного мужчины.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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ДТП произошло 8 августа в 19:51 на станции “Подзамче” (г. Львов, ул. Механическая, 6).

Машинист маневрового тепловоза на третьих путях товарного парка обнаружил тело смертельно травмированного неизвестного мужчины. Задержек в движении поездов не было.

Обстоятельства и личность погибшего устанавливается.