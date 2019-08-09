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Во Львове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

09:15, 09 августа 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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ДТП произошло 8 августа в 19:51 на станции “Подзамче” (г. Львов, ул. Механическая, 6).

Машинист маневрового тепловоза на третьих путях товарного парка обнаружил тело смертельно травмированного неизвестного мужчины. Задержек в движении поездов не было.

Обстоятельства и личность погибшего устанавливается.

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Теги: #Львовпогода во Львове