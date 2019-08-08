СБУ задержала россиянина, который готовил диверсию на аэродроме ВСУ (фото)

Россиянин, который проживал в Черкасской области, изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина РФ, который готовил диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что россиянин, который проживал в Черкасской области, изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрома Вооруженных Сил Украины.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии", - говорится в сообщении.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в июле украинские контрразведчики предотвратили масштабный теракт России, который мог оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.