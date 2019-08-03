В Киеве девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки

Трагедия произошла около 3:30 на проспекте Павла Тычины.

В Киеве в ночь на 3 августа девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки.

Как сообщает издание «Информатор», трагедия произошла около 3:30 по адресу проспект Павла Тычины, 16.

Читайте такжеПолиция задержала мать, выбросившую тело трехлетнего сына в чемодане

На вид погибшей было не больше 30 лет. Рядом с телом девушки правоохранители обнаружили ее сумку.

Издание отмечает, что позже сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения. Камеры зафиксировали, как девушка долгое время пыталась попасть в подъезд жилого дома. Через некоторое время дверь ей открыли, а позже она выпала из окна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Лисогор умер в больнице в результате тяжелых травм.