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В Киеве девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки

12:19, 03 августа 2019
Происшествия
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От полученных травм девушка скончалась / фото: Информатор

Как сообщает издание «Информатор», трагедия произошла около 3:30 по адресу проспект Павла Тычины, 16.

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На вид погибшей было не больше 30 лет. Рядом с телом девушки правоохранители обнаружили ее сумку.

Издание отмечает, что позже сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения. Камеры зафиксировали, как девушка долгое время пыталась попасть в подъезд жилого дома. Через некоторое время дверь ей открыли, а позже она выпала из окна.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Лисогор умер в больнице в результате тяжелых травм.

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Теги: #Киев#падение из окнапогода в Киеве