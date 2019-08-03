В Киеве девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки
В Киеве в ночь на 3 августа девушка погибла в результате падения из окна многоэтажки.
Как сообщает издание «Информатор», трагедия произошла около 3:30 по адресу проспект Павла Тычины, 16.
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На вид погибшей было не больше 30 лет. Рядом с телом девушки правоохранители обнаружили ее сумку.
Издание отмечает, что позже сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения. Камеры зафиксировали, как девушка долгое время пыталась попасть в подъезд жилого дома. Через некоторое время дверь ей открыли, а позже она выпала из окна.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, 1 августа в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Лисогор умер в больнице в результате тяжелых травм.