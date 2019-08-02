Выступал на Atlas Weekend: в Киеве на мотоцикле разбился известный диджей (фото)
00:28, 02 августа 2019Происшествия
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Авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин.
Александра Лисогора подрезал автомобиль / фото: facebook.com/mixmaster.gabber
В четверг, 1 августа, в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко.
Как пишут друзья мужчины, авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин. Мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.
"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - написал Денис Ничога.
Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.
Фото с места ДТП: Информатор
Как сообщал УНИАН, участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар погиб в Париже в возрасте 52 лет в результате несчастного случая.
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