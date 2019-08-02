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Выступал на Atlas Weekend: в Киеве на мотоцикле разбился известный диджей (фото)

00:28, 02 августа 2019
Происшествия
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Александра Лисогора подрезал автомобиль / фото: facebook.com/mixmaster.gabber

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Барабошко.

Как пишут друзья мужчины, авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин. Мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.

"Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - написал Денис Ничога.

Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber он выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе Зеленый театр.

Фото с места ДТП: Информатор

Как сообщал УНИАН, участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар погиб в Париже в возрасте 52 лет в результате несчастного случая.

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Теги: #Киев#ДТП#Диджейпогода в Киеве