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На Львовщине задержали француза с тремя пистолетами и автоматом

14:52, 24 июля 2019
Происшествия
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У француза также нашли сверток с марихуаной / фото: Военная прокуратура Западного региона

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Ночью в пункт пропуска «Краковец» на выезд из Украины прибыл гражданин Франции. По имеющейся оперативной информации от сотрудников СБУ, пограничники решили провести углубленный досмотр транспортного средства «Рено», в котором ехал 30-летний француз», - говорится в сообщении.

Во время проверки служебная собака помогла правоохранителям выявить скрытый арсенал оружия - в панели приборов были спрятаны три пистолета Макарова с пустыми магазинами и магазин к автомату Калашникова. «АКС-74» нашли уже в другом месте - под декоративной обшивкой двери.

Также другая собака пограничников помогла выявить сверток с марихуаной. Ее француз пытался перевезти через границу в кармане брюк.

В ГПСУ отмечают, что сейчас компетентные правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия.

фото: Военная прокуратура Западного региона

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Теги: #Львовщина#оружие#контрабандапогода во Львове