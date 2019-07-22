На границе с Польшей задержали украинца с двумя десятками поддельных паспортов

По словам задержанного, поддельные документы предназначались для граждан Украины, которые работают в странах Западной Европы.

Польские пограничники задержали на украинско-польской границе гражданина Украины, который вез 25 поддельных удостоверений личности.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Nowiny 24.

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Отмечается, что во время пограничной проверки в Корчеве сотрудники пограничной службы и Национальной налоговой администрации заинтересовались документами, которые 35-летний украинец держал в карманном пакетике.

Таким образом пограничники обнаружили у мужчины 21 румынский паспорт, 2 болгарских и еще 2 литовских удостоверения водителя.

По словам задержанного, поддельные документы предназначались для граждан Украины, которые работают в странах Западной Европы. С помощью этих документов украинцы хотели узаконить свое пребывание в Европе.

Ранее полиция задержала таможенника, который "заработал" на растаможке авто 300 тысяч гривень.