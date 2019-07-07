Во Львове грабители украли из авто более 300 тысяч гривень

Грабители распылили в лицо водителя неизвестный газ, выбили молотком окно и забрали пакет с деньгами.

Во Львове неизвестные совершили разбойное нападение на водителя автомобиля, перевозившего деньги в банковское учреждение, и завладели средствами в сумме более 300 тысяч гривень.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, разбой произошел 5 июля на улице Ивана Мазепы.

«В полицию позвонил 27-летний работник одной из львовских фирм, который сообщил, что на него около 10.20 совершили нападение двое неизвестных, которые завладели деньгами, которые были в салоне автомобиля Mazda, в сумме более 300 тысяч гривен», - сказала она.

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По ее словам, на месте правоохранителями установлено, что двое неизвестных подбежали к автомобилю Mazda, когда водитель остановился у светофора. Один из нападавших распылил в глаза водителю неизвестный газ, другой - молотком выбил окно в задней двери и забрал с сиденья черный пакет в котором, по словам заявителя, было более 300 тысяч гривень, которые он вез в банк. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4. ст.187 УК Украины (разбой). Правоохранители устанавливают личности нападавших и разыскивают возможных свидетелей разбойного нападения.

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