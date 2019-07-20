На Ривненщине полиция задержала злоумышленников, которые похитили из кабины грузовика сумку с сотнями тысяч гривень

Среди задержанных есть иностранец с криминальным прошлым.

На Ривненщине полиция задержала злоумышленников, которые похитили из кабины грузовика сумку с более 220 тысячами гривень.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления патрульной полиции Ривненщины Оксана Юрченко-Погореляк, 19 июля около 20.00 в полицию позвонил мужчина с информацией о том, что возле одного из супермаркетов в Ровно неизвестные разбили стекло в грузовом автомобиле МАН и вытащили оттуда черный рюкзак.

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Злоумышленники скрылись на авто Renault.

«Экипажи получили ориентировку и заметили автомобиль на автодороге «Ровно-Луцк» вблизи села Бронники Ровенского района. Машину остановили. Ею управлял 36-летний гражданин Грузии. В салоне находились еще двое мужчин. Во время поверхностной проверки авто инспекторы обнаружили в салоне карманные ножи, газовые баллончики и деньги в сумме 223 737 гривень. Они находились в рюкзаке, который злоумышленники похитили», - сообщила Юрченко-Погореляк.

Правоохранители устанавливают, имел ли гражданин Грузии право на проживание в Украине, но уже известно, что он имеет криминальное прошлое. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК. Он находится в ИВС Ровно. Судьба еще двух мужчин, которые подозреваются в совершении преступления, решается.

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