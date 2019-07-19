Во Львове на территории детсада обрушилась стена, есть жертва (фото)

В результате обрушения работник получил травмы несовместимые с жизнью.

На улице Иосифа Слепого во Львове на территории детского сада во время восстановительных работ обвалилась стена.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил на странице руководитель ОО «Варта-1» и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В результате обрушения работник получил травмы несовместимые с жизнью.

"На ул. Иосифа Слепого, 17 на территории детского сада проводились возобновительные работы в результате чего обвалилась стена. По предварительной информации, одного работника госпитализировали. Мужчина скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 июля на Львовщине 7-летний мальчик погиб, играя в песке.