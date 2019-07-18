В Киеве задержали туристическую мошенницу, по вине которой группа детей-гимнасток не попала в Грецию

В Киеве задержали подозреваемую, которая под видом оказания туристических услуг присвоила средства, уплаченные за билеты в Грецию родителями детей, которые занимаются художественной гимнастикой.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Злоумышленница в феврале 2018 года получила от родителей малолетних детей, занимающихся художественной гимнастикой в детских заведениях Оболонского района, денежные средства в сумме почти 90 тысяч гривен на приобретение 25 авиабилетов в Афины и обратно для поездки детей в оздоровительный лагерь. Однако, оплатив деньги за авиабилеты, юные пассажиры так и не попали на самолет. Директор турфирмы своих обязательств не выполнила, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемая длительное время уклонялась от следственных действий, поэтому разрешение на её задержание с целью доставки в суд для избрания меры пресечения предоставил суд.

«По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемой было установлено и 17 июля осуществлено её задержание в Печерском районе столицы. На сегодняшний день по ходатайству местной прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - говорится в сообщении.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении злоумышленницы будет направлен в суд для рассмотрения по существу.