Погибший в Одессе украинский ведущий предсказал свою смерть (фото)
14:57, 18 июля 2019Происшествия
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Щербаков писал странные посты в своем Telegram-канале "Публичный масон".
Щербаков выпал из окна / фото соцсети
После странной гибели украинского телеведущего в Одессе Евгения Щербакова его друзья обратили на странные посты на его странице в Telegram.
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Записи Щербакова говорят, что он в последнее время предчувствовал что-то. Например, в одном из постов ведущий написал: "Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня 17 июля... Возможно, в 07:50".
Друзья шоумена также обратили внимание на странности в его поведении в последние дни, он якобы хотел обратить на себя внимание.
Напомним, Щербакову было 29 лет. В квартиру на 17-м этаже, из окна которой он выпал 17 июля, Евгений заселился совсем недавно.
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