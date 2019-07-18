Погибший в Одессе украинский ведущий предсказал свою смерть (фото)

Щербаков писал странные посты в своем Telegram-канале "Публичный масон".

После странной гибели украинского телеведущего в Одессе Евгения Щербакова его друзья обратили на странные посты на его странице в Telegram.

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Записи Щербакова говорят, что он в последнее время предчувствовал что-то. Например, в одном из постов ведущий написал: "Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня 17 июля... Возможно, в 07:50".

Друзья шоумена также обратили внимание на странности в его поведении в последние дни, он якобы хотел обратить на себя внимание.

Напомним, Щербакову было 29 лет. В квартиру на 17-м этаже, из окна которой он выпал 17 июля, Евгений заселился совсем недавно.