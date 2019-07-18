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В Одессе трагически скончался ведущий (фото)

07:42, 18 июля 2019
Происшествия
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Ведущему было 29 лет / фото соцсети

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Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился, передает "Информатор".

Медики скорой помощи констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 2 июля в результате падения из окна десятого этажа жилого дома погиб 5-летний ребенок.

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Теги: #Одесса#ведущийпогода в Одессе