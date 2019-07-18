В Одессе трагически скончался ведущий (фото)
07:42, 18 июля 2019Происшествия
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Известно, что погибший недавно заселился в эту квартиру.
Ведущему было 29 лет / фото соцсети
17 июля в 7:00 в Одессе погиб житель Днепра, 29-летний ведущий Щербаков Евгений Васильевич.
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Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился, передает "Информатор".
Медики скорой помощи констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, в Одессе 2 июля в результате падения из окна десятого этажа жилого дома погиб 5-летний ребенок.
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