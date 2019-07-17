Как в кино: в Киеве полицейские помогли роженице добраться до роддома (видео)

Ее подругам пришлось нарушать правила, чтобы младенец не родился в машине.

В Киеве плотные пробки перегородили будущей маме дорогу к акушерам, на спасение пришли полицейские.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Днем у Елены начал болеть живот, она вызвала свою подругу-акушерку Тамару, с которой отправилась в столичный роддом. Но через полчаса начались схватки.

На дороге был час пик. У Елены стали отходить воды, а до роддома оставался как минимум час.

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Подруге Тамаре, которая была за рулем, пришлось нарушать правила. Но их автомобиль очень скоро остановили полицейские.

«Дальше все было, как в американском кино: сирена, спецсигнал, для кортежа, в котором едет роженица, освобождают полосу другие автомобили», - говорится в сюжете.

К счастью, Елена родила без проблем. Маленькая сестричка Аврора, для Ореста и Демьяна, появилась на свет в течение получаса после приезда в роддом.

По словам Елены, она имела несколько сложных диагнозов и огромный риск кровотечения. Если бы не помощь полицейских, все могло закончиться фатально.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне одновременно в одном роддоме родились сразу четыре двойни. На свет появились шесть девочек и два мальчика.