В Киеве закрыли метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за "минирования"

Поступил анонимный звонок о минировании.

В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыты на вход и выход.

Как сообщает в Facebook КП "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.

Как сообщал УНИАН, ранее упавшая под поезд метро в Киеве женщина погибла. Движение в метро перекрывали более, чем на час.