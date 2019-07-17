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В Киеве закрыли метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за "минирования"

15:52, 17 июля 2019
Происшествия
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Станции закрыты на вход и выход / фото УНИАН

Как сообщает в Facebook КП "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.

Как сообщал УНИАН, ранее упавшая под поезд метро в Киеве женщина погибла. Движение в метро перекрывали более, чем на час.

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Теги: #метропогода в Киеве