В Киеве закрыли метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за "минирования"
15:52, 17 июля 2019Происшествия
32 0
Поступил анонимный звонок о минировании.
Станции закрыты на вход и выход / фото УНИАН
В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыты на вход и выход.
Как сообщает в Facebook КП "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.
Как сообщал УНИАН, ранее упавшая под поезд метро в Киеве женщина погибла. Движение в метро перекрывали более, чем на час.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter