Упавшая под поезд метро в Киеве женщина погибла (фото)

По данным СМИ, она бросилась под поезд.

На синей ветке столичного метро закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции «Теремки» до станции «Контрактовая площадь». В Службе движения метрополитена сообщили, что полностью восстановлено движение на этой линии будет ориентировочно через час.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

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Источник ТСН.uа в патрульной полиции сообщил, что на станции Оболонь под поездом погибла женщина.

По данным, "Вартові Еспреcо", она бросилась под поезд. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и она скончалась на месте. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в час пик закрыли пять станций метро из-за ЧП.