Во Львове неизвестные украли цифры с памятника героям ЗУНР (фото)

С монумента исчезли числа 1918 и 2018, которые символизировали 100-летия создания ЗУНР.

На улице Листопадового чина во Львове неизвестные повредили памятник героям ЗУНР.

Об этом в Facebook сообщил депутат львовского горсовета, глава ОО “Варта 1” Игорь Зинкевич.

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«Памятник героям ЗУНР по ул. Листопадового Чина, Львов. За три дня исчезли цифры - с субботы на воскресенье вся левая часть пропала, как мы заметили», – отметил он.

С монумента исчезли числа 1918 и 2018, которые символизировали 100-летие создания ЗУНР.

Ранее сообщалось, что на выходных неизвестные вандалы испачкали краской и мылом два фонтана на Майдане Независимости.

Специалисты срочно устранили повреждения, после чего фонтаны полноценно работали согласно своему рабочему графику.