Неизвестные покрасили фонтаны на столичном Майдане независимости (фото)

В предприятии «Киевводфонд» подчеркнули, что подобные загрязнения фонтанов приводят к повреждению и быстрой порче оборудования.

На выходных неизвестные вандалы засорили краской и мылом два фонтана на Майдане Независимости.

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«13 и 14 июля работниками СВКП «Киевводфонд» было обнаружено загрязнение воды фонтанов «Водяной шар» и одной чаши «Малых» фонтанов на Майдане Незалежности. Вода «Водяного шара» была окрашена в ярко-зеленую краску, а в чашу «Малого» - добавлен мыльный раствор», – говорится в сообщении коммунального предприятия «Киевводфонд» в Facebook.

Отмечается, что специалисты срочно устранили повреждения, после чего фонтаны полноценно работали согласно своему рабочему графику.

В предприятии отметили, что подобные загрязнения фонтанов приводят к повреждению и быстрой порче оборудования.

Ранее в Риме туриста оштрафовали на 550 евро за сбор монет в фонтане.