Под Харьковом сгорел электровоз (фото)

В результате происшествия произошла задержка движения железнодорожного транспорта.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в кабине электровоза грузового подвижного состава.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в 10:17 на 36-м километре железнодорожного перегона Люботин-Западный вблизи села Буцковка Валковского района Харьковской области.

По прибытию на место было установлено, что горит кабина и тяговая установка неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт другим электровозом.

Площадь пожара составляла около 30 квадратных метров. Непосредственно подвижной состав состоял из двух электровозов (работающий и неработающий) и 56 грузовых вагонов. Двигался из Полтавы в Харьков.

Пожар был локализован в 11:16 и ликвидирован в 12:32. Пострадавших и погибших нет.

В результате происшествия произошла задержка движения железнодорожного транспорта.