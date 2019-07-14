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Под Харьковом сгорел электровоз (фото)

15:26, 14 июля 2019
Происшествия
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Горела кабина и тяговая установка неработающего электровоза / фото: пресс-служба ГСЧС

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в 10:17 на 36-м километре железнодорожного перегона Люботин-Западный вблизи села Буцковка Валковского района Харьковской области.

По прибытию на место было установлено, что горит кабина и тяговая установка неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт другим электровозом.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Площадь пожара составляла около 30 квадратных метров. Непосредственно подвижной состав состоял из двух электровозов (работающий и неработающий) и 56 грузовых вагонов. Двигался из Полтавы в Харьков.

Пожар был локализован в 11:16 и ликвидирован в 12:32. Пострадавших и погибших нет.

В результате происшествия произошла задержка движения железнодорожного транспорта.

Фото: пресс-служба ГСЧС
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Теги: #пожар#Харьковпогода в Харькове