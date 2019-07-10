На Житомирщине поезд Интерсити "Киев – Львов" столкнулся с авто: водителя забрала "скорая"

Поезд получил повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту.

Поезд Интерсити+ № 743 Киев – Львов" сегодня около 20.00 столкнулся столкнулся с автомобилем неподалеку от города Новоград-Волынского Житомирской области.

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Об этом говорится в сообщении Укрзализныци. Как отмечается в сообщении, случай произошел сегодня около 20-ти часов на переезде перегона «Всадница – Новоград-Волынский»

«При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя автомобиля увезла скорая помощь», - говорится.

Также отмечается, что поезд потерпел повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту. Учитывая это, из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав, в который пересадят пассажиров. Ориентировочное время задержки рейса – 3 часа.