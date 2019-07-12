В Киеве неадекватная пара занялась сексом на капоте чужого авто

На видео заметно, что люди находятся в неадекватном состоянии.

В столице пара в неадекватном состоянии занималась сексом на капоте чужого авто.

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Мужчина и женщина, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, отдались друг другу по адресу Отрадный проспект, 28. Об этом сообщил портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Прилетела полиция, прекратила акт, прикрыла стыд, оформляет. Скорее всего, люди в состоянии сильного наркотического опьянения", - сказано в сообщении.

Ранее в Киевской области мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр на первом свидании.