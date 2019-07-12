В Харькове пассажиры трамвая накинулись на водителя авто из-за ДТП (видео)

Соответствующее поведение пассажиров вызвано тем, что действия водителя автомобиля привели к ДТП.

В Харькове столкнулись трамвай 5-го маршрута и фургон.

Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Конного рынка сегодня, 12 июля.

По словам очевидцев, разгневанные пассажиры набросились с претензиями на водителя фургона, с которым столкнулся трамвай.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Днепровском районе Киева у трамвая отказали тормоза, состав начал движение назад, и в это время из задней двери выпала пожилая женщина.