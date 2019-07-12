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В Харькове пассажиры трамвая накинулись на водителя авто из-за ДТП (видео)

13:59, 12 июля 2019
Происшествия
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Инцидент произошел в районе Конного рынка / фото: харьковский Telegram-канал

Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Конного рынка сегодня, 12 июля.

По словам очевидцев, разгневанные пассажиры набросились с претензиями на водителя фургона, с которым столкнулся трамвай.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Днепровском районе Киева у трамвая отказали тормоза, состав начал движение назад, и в это время из задней двери выпала пожилая женщина.

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Теги: #ДТП#трамвай#Харьковпогода в Харькове