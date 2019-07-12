На Киевщине ветеран АТО собирался взорвать гранатой пятерых детей

Отвлекая внимание мужчины, полицейские ловко применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана.

В селе Слобода Киевской области ветеран АТО угрожал взорвать гранатой пятерых детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Когда прибыла полиция, агрессивно настроенный мужчина угрожал «взорвать всех». Работники полиции, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры.

Отвлекая внимание мужчины, полицейские ловко применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана. В это время в доме находилось пятеро деток.

Предмет, похожий на гранату «Ф-1», изъяли на месте происшествия специалисты-взрывотехники.

43-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в крови нападающего составил 1.1 промилле.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.

Известно, что человек в свое время принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса "Харьков - Чугуев".