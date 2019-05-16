В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе (фото, видео)

Между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт.

В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса "Харьков - Чугуев".

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, в результате происшествия никто не пострадал.

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"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе. Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось утихомирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Изъятый боеприпас направлен на исследование. Факт происшествия внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений за ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Харьковской области мужчина бросил гранату в местного жителя и скрылся.