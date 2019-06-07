Вынесли 25 тысяч долларов: в Одессе ограбили известного шахматиста (видео)

Воры обокрали квартиру украинского гроссмейстера Станислава Богдановича.

В Одессе неизвестные ограбили квартиру украинского шахматиста Станислава Богдановича.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Воры вынесли из квартиры шахматиста около 25 тысяч долларов.

Ограбление произошло после того, как Богданович выиграл крупную сумму на нескольких международных турнирах

"За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за все предыдущее время. Три подряд успешных турнира - это все вместе порядка 17 тысяч долларов", - отметил 26-летний шахматист.

В день ограбления Богданович отправился на турнир в Черноморск, а когда вернулся, то узнал от матери об ограблении квартиры. Воры проникли в квартиру днем, когда мать шахматиста всего на час вышла на улицу.

При этом злоумышленники даже не взламывали двери, а никто из соседей не видел ничего подозрительного.

"Она была открыта без каких-либо повреждений для замка. Дверь была открыта как будто родным ключом", - отметил Богданович.

Полиция на данный момент отрабатывает несколько версий ограбления.

УНИАН ранее также сообщал о том, что дом игрока "Барселоны" ограбили во время матча Лиги чемпионов.