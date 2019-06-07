цей матеріал доступний українською

Вынесли 25 тысяч долларов: в Одессе ограбили известного шахматиста (видео)

16:17, 07 июня 2019
Другое
306 0
Станислав Богданович на трех последних турнирах выиграл 17 тысяч долларов / фото: Times.OD.UA

Об этом сообщает dumskaya.net.

Воры вынесли из квартиры шахматиста около 25 тысяч долларов. 

Ограбление произошло после того, как Богданович выиграл крупную сумму на нескольких международных турнирах

"За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за все предыдущее время. Три подряд успешных турнира - это все вместе порядка 17 тысяч долларов", - отметил 26-летний шахматист.

В день ограбления Богданович отправился на турнир в Черноморск, а когда вернулся, то узнал от матери об ограблении квартиры. Воры проникли в квартиру днем, когда мать шахматиста всего на час вышла на улицу.

При этом злоумышленники даже не взламывали двери, а никто из соседей не видел ничего подозрительного.

"Она была открыта без каких-либо повреждений для замка. Дверь была открыта как будто родным ключом", - отметил Богданович.

Полиция на данный момент отрабатывает несколько версий ограбления.

УНИАН ранее также сообщал о том, что дом игрока "Барселоны" ограбили во время матча Лиги чемпионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ограбление#шахматы