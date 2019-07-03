В Днепре девушка пыталась забраться на четвертый этаж общежития по веревке из простыней и сорвалась (фото)

Идея связать для девушки веревку пришла в голову живущим в общежитии парням.

На проспекте Александра Поля в Днепре пострадала девушка, которая пыталась забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ.

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Как сообщает «Информатор», пострадавшая отделалась легкими ушибами и царапинами.

Как выяснилось, девушка не имеет никакого отношения к данному ВУЗу и в этом общежитии не жила. С утра она пришла туда к своим знакомым парням. Понимая, что комендант ее не пропустит, последние не придумали ничего лучше, как поднять ее на четвертый этаж с помощью веревки из простыней.

Надежный на первый взгляд план дал сбой – девушка сорвалась с высоты и упала на крышу небольшой пристройки.

На место вызвали полицию, патрульные установили личности инициаторов операции и попросили их спуститься вниз. Оказалось, что одного из них два дня назад отчислили из колледжа.

На место происшествия вызвали руководство ВУЗа, а также родителей пострадавшей. С ними сейчас общаются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали два человека.