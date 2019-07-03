В Днепре из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали два человека (видео)

12:41, 3 июля 2019
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Спасателям поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов.

На Днепропетровщине в результате падения деревьев пострадали два человека / фото ГСЧС
На Днепропетровщине в результате падения деревьев пострадали два человека / фото ГСЧС

В городе Днепр в результате падения дерева на автобусную остановку, произошедшем из-за непогоды пострадали два человека, из них один госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в Кривом Роге спасены два человека, которые находились в автомобиле, на который упало дерево.

В Черновицкой области из-за падения деревьев в результате непогоды пострадали 2 человека

В Главном управлении отмечают, что спасатели продолжают ликвидацию последствий непогоды на Днепропетровщине вечером 2 июля.

По состоянию на 5:00 3 июля спасателями осуществлено 28 выездов, распилено и убрано 71 дерево.

Всего в результате непогоды в 95 населенных пунктах области более 27 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Кроме того, зафиксировано 44 случая отключения газоснабжения, которое произошло вследствие падения деревьев на газопроводы систем газоснабжения в Кривом Роге и селах Новопол, Желтое.

На территории области было повалено около 200 деревьев, повреждены крыши на 37 зданиях. К ГУ ЧП поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов.

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Теги: #Днепр#Днепропетровщина#непогода#деревья
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