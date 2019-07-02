В Киеве полиция изъяла почти полтонны кокаина (видео)

Участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу.

Правоохранители в Киеве изъяли 400 кг кокаина, который попал в Украину из стран Латинской Америки, на общую сумму около 60 млн долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу. Кроме того, был обнаружен мощный канал поставки кокаина из Колумбии в Украине.

Украинские правоохранители провели ряд задержаний и более 10 обысков. "В результате этого изъято 400 кг наркотического средства кокаин, чистота которого, согласно заключению, составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", - отметил Князев.

Все наркотики изъяты в Киеве и будут уничтожены после решения суда.

В рамках уголовного расследования выясняется, как эти наркотические средства попали в Украину.

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Как сказал Князев, 19 июня правоохранители задержали трех граждан Украины, причастных к транспортировке и реализации наркотиков. После проведенных обысков была изъята первая партия наркотических средств.

Позже были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании, которые в своих странах неоднократно преследовались за совершение аналогичных правонарушений.

Первая партия изъятых наркотических веществ составила 270 кг.

Соорганизатором преступной схемы по поставке наркотиков является гражданин России, который хотел легализоваться в Украине.

Князев заявил, что к международному синдикату также имеют отношение граждане Турции и РФ.

1 июля еще одна группа преступников появились в поле зрения правоохранителей, поскольку они прибыли в Украину. У них были изъяты в два этапа еще 70 и 60 кг кокаина.

"Всего сейчас перед следствием предстали 9 граждан, из которых шестерым уже избрана мера пресечения. В отношении троих мы с Генеральной прокуратурой проводим мероприятия для дальнейшего решения их судьбы в суде", - сообщил председатель Нацполиции.

Князев добавил, что задержанным инкриминируется ч. 3 ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах), а также ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда).

Он уточнил, что злоумышленникам, согласно украинскому законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.