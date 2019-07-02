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В Киеве полиция изъяла почти полтонны кокаина (видео)

16:08, 02 июля 2019
Происшествия
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу. Кроме того, был обнаружен мощный канал поставки кокаина из Колумбии в Украине.

Украинские правоохранители провели ряд задержаний и более 10 обысков. "В результате этого изъято 400 кг наркотического средства кокаин, чистота которого, согласно заключению, составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США", - отметил Князев.

Все наркотики изъяты в Киеве и будут уничтожены после решения суда.

В рамках уголовного расследования выясняется, как эти наркотические средства попали в Украину.

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Как сказал Князев, 19 июня правоохранители задержали трех граждан Украины, причастных к транспортировке и реализации наркотиков. После проведенных обысков была изъята первая партия наркотических средств.

Позже были задержаны граждане Нидерландов и Великобритании, которые в своих странах неоднократно преследовались за совершение аналогичных правонарушений.

Первая партия изъятых наркотических веществ составила 270 кг.

Соорганизатором преступной схемы по поставке наркотиков является гражданин России, который хотел легализоваться в Украине.

Князев заявил, что к международному синдикату также имеют отношение граждане Турции и РФ.

1 июля еще одна группа преступников появились в поле зрения правоохранителей, поскольку они прибыли в Украину. У них были изъяты в два этапа еще 70 и 60 кг кокаина.

"Всего сейчас перед следствием предстали 9 граждан, из которых шестерым уже избрана мера пресечения. В отношении троих мы с Генеральной прокуратурой проводим мероприятия для дальнейшего решения их судьбы в суде", - сообщил председатель Нацполиции.

Князев добавил, что задержанным инкриминируется ч. 3 ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах), а также ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда).

Он уточнил, что злоумышленникам, согласно украинскому законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Теги: #Киев#партия кокаинапогода в Киеве