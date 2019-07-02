На Волыни фура въехала в скорую: погиб 75-летний больной и его дочь (видео)

Фура была на главной дороге, но скорая ехала с включенными проблесковыми маячками.

На трассе Луцк – Маневичи в Волынской области фура въехала в автомобиль скорой помощи, в результате чего погиб 75-летний больной, а его дочь умерла в больнице.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что фура была на главной дороге, но скорая ехала с включенными проблесковыми маячками. От удара автомобиль медиков перевернулся.

75-летний больной, которого везли после инсульта, погиб по дороге. Его 42-летняя дочь умерла в больнице. Водитель скорой находится в тяжелом состоянии, фельдшер в коме, за его жизнь борются врачи.

Водитель фуры за помощью к медикам не обращался. Теперь обстоятельства ДТП изучает полиция.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в ДТП в Черниговской области погиб известный волонтер Марина Шеремет.