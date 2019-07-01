В ДТП погибла известный волонтер (фото)

В сети — волна скорби из-за смерти волонтера.

30 июня в ДТП в Черниговской области погибла известный волонтер Марина Шеремет.

Причина аварии пока неизвестна, рассказала на своей странице в Facebook знакомая погибшей Margo White.

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Авария произошла в районе села Носовка. Авто на скорости слетело в кювет и врезалось в дерево. Автомобиль разбился полностью. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.

"Как быстро Марина умерла, скажет только судмедэкспертиза. Где тело, я пока не знаю", - сообщила женщина.

У попутчика погибшей черепно-мозговая травма и травма руки. Он в сознании в больнице.

Ранее сообщалось, что на Белгородском шоссе в Харькове произошла авария, в результате которой пострадало четыре человека, среди которых дети 4 и 10 лет.