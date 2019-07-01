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В Харькове обокрали здание Апелляционного суда

14:11, 01 июля 2019
Происшествия
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В харьковский Апелляционный суд проникли неизвестные / hk.npu.gov.ua

В помещение Апелляционного суда города Харькова проникли неизвестные и завладели его имуществом. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции, утром 1 июля правоохранителям поступило сообщение о том, что ночью неизвестные демонтировали металлические решетки на окне первого этажа, проникли в кабинет и завладели двумя системными блоками.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Одессе неизвестные ограбили квартиру украинского шахматиста Станислава Богдановича.

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Теги: #суд#Харьков#кражапогода в Харькове