Полиция разыскивает мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах (фото)

Разыскивается мать ребенка, 1997 года рождения.

Правоохранители разыскивают мать мальчика, которого нашли мертвым в чемодане возле недостроя в Черновцах.

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"Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах — Пилявской Анны Александровны, 1997 г. р., уроженки Хмельницкой области", — сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Приметы: рост 160−170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, нарощенные длинные ресницы, на левой руке ближе к запястью татуировки в виде короны, на предплечье — татуировка с изображением ловца снов с головами двух волков.

Как сообщалось, на окраине Черновцов нашли чемодан с телом мертвого ребенка. О находке полиции сообщили прохожие.