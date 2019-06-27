В Харькове затопило метро (видео)

Инцидент не привел к сбою в движении поездов.

Сотрудникам харьковской станции метро Московский проспект пришлось избавляться от потопа на платформе.

Об этом передают в пресс-службе коммунального предприятия.

Читайте такжеВ Харькове взорвали банкомат - соцсети

Инцидент произошел утром в четверг, 27 июня. В социальных сетях стали появляться фото затопленной станции метро и сотрудников, борющихся с проблемой.

Оказалось, что в одном из трубопроводов появился прорыв, вода прошла по подземным переходам и залила платформу. На устранение проблемы работники потратили около 20 минут.

Отмечается, что инцидент не привел к сбою в движении поездов, и станция продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, 26 июня полиция проверяла сообщение о минировании университетов радиоэлектроники и городского хозяйства в Харькове.