В Харькове эвакуируют два университета

Сообщения о массовых минированиях поступают в полицию уже два месяца.

Полиция проверяет сообщение о минировании университетов радиоэлектроники и городского хозяйства.

Об этом сообщили сегодня в отделе коммуникации областного управления Нацполиции в Харьковской области.

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Полиция получила анонимное сообщение о заложенной взрывчатке в зданиях ХНУРЭ на проспекте Науки и университете городского хозяйства им. Бекетова на ул. Маршала Бажанова. Людей эвакуируют.

Сообщения о массовых минированиях поступают в полицию уже два месяца. Последний раз в пятницу, 22 июня, взрывотехники проверяли станцию метро, ночной клуб и коворкинг.

Самое массовое за два месяца «минирование» произошло 21 июня. Тогда полиция проверяла на взрывчатку 232 объекта — детские сады, аэропорт, железнодорожный вокзал и станцию метро.