На Киевщине священник и его 4-летняя дочь сорвались в карьер и погибли (видео)

Мужчина пытался спасти девочку и погиб сам.

На Киевщине погиб священник и его 4-летняя дочь. Мужчина приехал к затопленному карьеру, где решил искупаться с девочкой.

Вдруг Анисия сорвалась с камней. Отец пытался ее спасти, но погиб сам, говорится в сюжете ТСН.

Рядом с карьером отдыхал его старший сын с друзьями. Пока они складывали палатку, тот решил и сам искупаться с 4-летней дочкой Анисией.

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"Там крутые берега. Девочка первая упала в воду, а потом за ней прыгнул и отец, чтобы спасти", - говорит пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Исчезновение отца с сестрой заметил сын. Пошел на поиски и увидел в воде сестру. Когда звали на помощь других отдыхающих, то наткнулись на отца, который тоже находился в воде.

Отец Богдан разбился о скалы. Без 58-летнего отца остались шестеро детей.

Похоронили отца Богдана и его дочку Анисию в Почаеве на Тернопольщине.

Ранее, 24 июня, в Киеве 7-летний мальчик выпал с балкона и погиб.