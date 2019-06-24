В Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, упав с балкона

Мальчик упал со второго этажа.

В Киеве 7-летний мальчик выпал с балкона и погиб.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел на улице Симиренко в Святошинском районе столицы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции и работники ювенальной превенции.

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"Около 11:00 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о том, что при падении с балкона на втором этаже получил смертельные травмы мальчик, 2012 года рождения. По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции", - говорится в сообщении.

После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик был дома вместе с матерью и когда она отвлеклась, он наклонился на москитную сетку на балконном окне и выпал.

"В результате от полученных травм погиб на месте", - отметили в полиции.

Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в столице из окна многоэтажки, расположенной на улице Героев Днепра, трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа.