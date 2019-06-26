В Ужгороде в аквапарке утонул семилетний мальчик

Погибшим оказался житель села Долгое Иршавского района 2012 года.

Во вторник, 25 июня, около 21:00 в ужгородском аквапарке утонул семилетний мальчик.

Об этом Mukachevo.net сообщили в полиции Закарпатья.

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Об инциденте в аквапарке правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

Ребенка доставили в городскую детскую больницу, однако, не приходя в сознание, он умер. Судмедэкспертиза выявила, что семилетний мальчик захлебнулся водой.

Как выяснили правоохранители, погибшим оказался житель села Долгое Иршавского района 2012 года.

Мальчик отдыхал в бассейне со своей 36-летней тетей, жительницей г. Ужгород.

Сейчас продолжается дальнейшее выяснение обстоятельств трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Вышгороде Киевской области на аттракционах в аквапарке "Вышгора" ребенок получил термические ожоги ног, а среди персонала комплекса не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.