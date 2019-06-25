В Харькове взорвали банкомат - соцсети

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

На проспекте Победы в Харькове в ночь на вторник, 25 июня, взорвали банкомат.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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"На Алексеевке на остановке "Солнечная" в 02:30 ночи прозвучал взрыв. Оказывается, вынесли банкомат ПриватБанка, что находился у магазина Маркет+. Вход в супермаркете взорван в хлам", - написали очевидцы.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Точная сумма украденных денег на данный момент неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в Киевском районе Харькова неизвестные облили краской памятник погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии.