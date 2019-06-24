В Харькове памятник погибшим воинам УПА облили краской
20:48, 24 июня 2019Происшествия
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Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.
В настоящее время продолжается проверка / фото: пресс-служба полиции области
В Киевском районе Харькова неизвестные облили краской памятник погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34.
Установлено, что правонарушители залили красной краской памятный знак в честь погибших воинов УПА.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время продолжается проверка.
Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекта Григоренко.
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