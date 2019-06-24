В Харькове памятник погибшим воинам УПА облили краской

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

В Киевском районе Харькова неизвестные облили краской памятник погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Читайте такжеВ Харькове полиция открыла производство из-за возвращения проспекту имени Жукова Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34. Установлено, что правонарушители залили красной краской памятный знак в честь погибших воинов УПА. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время продолжается проверка. Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекта Григоренко.

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