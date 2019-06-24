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В Харькове памятник погибшим воинам УПА облили краской

20:48, 24 июня 2019
Происшествия
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В настоящее время продолжается проверка / фото: пресс-служба полиции области

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Сообщение о происшествии в Молодежном парке поступило в полицию 24 июня в 16:34.

Установлено, что правонарушители залили красной краской памятный знак в честь погибших воинов УПА.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время продолжается проверка.

Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекта Григоренко.

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Теги: #Харьков#УПАпогода в Харькове