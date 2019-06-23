На Ривненщине хирурги не нашли пули в простреленной стопе мальчика и отпустили его домой

Полиция начала расследование по факту невыполнения или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей.

На Ривненщине в Острожской районной больнице хирурги после оперативного вмешательства не нашли пули в простреленной стопе мальчика и отпустили ребенка домой.

Как сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Ривненской области, сегодня правоохранители проводят расследование по факту невыполнения или ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Речь идет о факте получения 20 июня ранения малолетним ребенком в Острожском районе.

«Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве по статье 166 Уголовного Кодекса Украины следователи установили, что после получения 20 июня телесного повреждения в виде ранения стопы пострадавшего сразу доставили в Острожскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Однако после проведенного хирургического вмешательства пули в мягких тканях не выявили, а 11-летнего мальчика отпустили домой. В дальнейшем, а именно 22 июня, состояние здоровья малолетнего ухудшилось, что привело к повторному обращению в медицинское учреждение - Ривненскую областную детскую клиническую больницу. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение», - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал УНИАН, в Острожском районе Ривненской области 11-летний мальчик взял в руки пневматическую винтовку и нажал на курок. После выстрела пуля застряла в стопе. Родители сразу обратились в местную больницу. В полицию о ранении никто не сообщал.

Лишь 22 июня правоохранители получили информацию от медиков областной детской больницы о том, что к ним из Острожского района накануне доставили с ранением стопы 11-летнего мальчика.