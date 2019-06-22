На Ровенщине 11-летний мальчик получил ранение в результате выстрела из пневматической винтовки

Ребенок сам выстрелил себе в ногу.

В Ривненской области 11-летний мальчик получил ранение в результате выстрела из пневматической винтовки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, сегодня правоохранители получили информацию от медиков областной детской больницы о том, что к ним из Острожского района накануне доставили с ранением стопы 11-летнего мальчика.

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По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическую винтовку и нажал на курок. После выстрела пуля застряла в стопе. Родители сразу обратились в местную больницу. В полицию о ранении никто не сообщал.

Работники ювенальной превенции уже пообщались с родителями мальчика и выяснили, что семья благополучная, на профилактическом учете полиции никто из них не находился.

Острожским отделом полиции решается вопрос об изъятии оружия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенных в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.