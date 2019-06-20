В Одесской области пропала еще одна девочка-подросток (фото)

18 июня девушка ушла гулять и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Полиция Одесской области разыскивает 15-летнюю Каневскую Альбину, которая уже два дня не выходит на связь.

Как сообщили в отделе коммуникации местной полиции, 18 июня девушка ушла гулять и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

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"Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом небольшая родинка. Была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпы на животе в сеточку", - отметили в полиции.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят обращаться в полицию.

Как сообщал УНИАН, 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории впгт Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.