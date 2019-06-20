Полиция опубликовала видео с места убийства 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине

Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы и направили на судмедэкспертизу.

Правоохранители опубликовали видео из дома в Ивановке Одесской области, где в выгребной яме нашли тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Как сообщает пресс-служба полиции, при отработке территории полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка.

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Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы и направили на судмедэкспертизу.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт. Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

17 июня полиция задержала мошенника, который якобы за освобождение девочки вымогал у ее родителей 10 тыс. долл.