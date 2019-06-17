В Киеве на "стеклянном" горе-мосту заметили авто (фото, видео)

По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.

В понедельник, 17 июня, в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе именуют "мост Кличко", заехал автомобиль.

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Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL, который скрылся в неизвестном направлении. В данный момент полицейские уже начали поиск автомобиля. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники в полиции.

В данный момент известно только, что государственный знак АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

По имеющейся у полицейских информации, Mercedes GL 500 2007 года выпуска выехал в сторону набережной, однако после этого скрылся в неизвестном направлении. По словам правоохранителей, это является грубым административным правонарушением.

Ранее новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве закрывали на один день для проведения технологических работ.