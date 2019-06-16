В Черниговской области во время купания утонул 10-летний мальчик

На глазах у свидетелей он нырнул в воду и исчез.

В Черниговской области в субботу во время купания в пруду утонул 10-летний мальчик.

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Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области, в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение, что в с. Лосиновка во время купания в местном пруду утонул мальчик 2009 года рождения. На глазах у свидетелей он нырнул в воду и исчез.

На место происшествия прибыли спасатели отделения 16-й государственной пожарно-спасательной части г. Нежин в составе четырех человек, которые на лодке пытались найти мальчика. К поискам также были привлечены водолазы Прилукского водолазно-спасательного поста, которые и подняли на поверхность тело погибшего ребенка.