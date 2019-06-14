В Одесской области суд признал невменяемым мужчину, убившего 13-летнюю подругу своей племянницы

Обвиняемому, пытавшемуся покончить с собой, назначили принудительное психиатрическое лечение.

В Одесской области суд признал невменяемым мужчину, убившего в январе 13-летнюю подругу своей племянницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры, учитывая данные экспертизы по невменяемости, по решению суда обвиняемый госпитализирован в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

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Согласно выводам экспертизы, 45-летний житель Лиманского района из-за нарушения психической деятельности не способен осознавать свои действия и отвечать за свои поступки.

Как отмечается, в январе в селе Иваново мужчина во время внезапной агрессии убил ножом несовершеннолетнюю подругу своей племянницы, а также собаку, которая находилась в доме.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Лиманского отдела полиции (п. 2 ч. 2 ст.115, ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в январе в Лиманском районе Одесской области мужчина убил 13-летнюю девочку. Как выяснилось, родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы. Мужчина ворвался в комнату девушек, набросился на гостью и начал ее душить, а затем перерезал горло. После этого он пытался совершить суицид, порезав вены на руках.