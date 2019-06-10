В маршрутке Киева избили женщину, все молча смотрели (фото)

В комментариях к посту многие пользователи возмутились безразличию других пассажиров.

В маршрутке № 322, которая следует из Киева в Бровары, пассажир накинулся на женщину и избил ее.

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За потерпевшую, по словам свидетелей, никто не заступился. Об этом на своей странице в Facebook паблик dtp.kiev.ua.

"Молодой парень избил взрослую женщину, причина была несущественная, но это ужасно, в маршрутке были мужчины, но никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит. Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать скорую и полицию", - говорится в сообщении.

Ранее водитель маршрутного такси, которая следует по маршруту Подгороднее-Днепр, оскорбил мать погибшего воина АТО Галину Кузьменко.