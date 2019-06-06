"С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился": под Днепром маршрутчик оскорбил мать погибшего АТОшника (фото)

СМИ пишут, что глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков будет инициировать увольнение водителя-хама.

Водитель маршрутного такси, которая следует по маршруту Подгороднее-Днепр, оскорбил мать погибшего воина АТО Галину Кузьменко.

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Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook. "Сегодня я попыталась проехать в маршрутке № 244 Подгороднее - Днепр, пользуясь удостоверением семьи погибшего в войне с российскими захватчиками", - рассказала она.

Но в маршрутке услышала от водителя: "Ты в АТО что-ли служила? Ну, и что, что твой сын погиб. С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого".

По словам матери погибшего воина, она хотела заснять водителя, но он закрыл камеру.

Она рассказала, что ее сын - боец "Днепр-1", умер от ран, полученных в Иловайске.

Напомним, в сети восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги у военного.